Расчистку Токаревского озера начали в Люберцах
Расчистка озера Токаревское проходит в рамках губернаторской программы «Сто прудов и озер». По всему Подмосковью приводят в порядок водоемы, которые долгое время оставались без должного внимания.
Озеро на протяжении многих лет накапливало большой объем загрязнений: затонувшие деревья, строительный и бытовой мусор, старые автомобильные покрышки. А теперь здесь заканчивается масштабная санитарная расчистка акватории — уже шестой день на водоеме работает специальная техника, способная поднимать со дна то, что десятилетиями оставалось незамеченным.
«Уже извлечено около 80 кубических метров отходов, в том числе более 20 покрышек, более 200 затонувших деревьев и пней», — рассказал начальник Управления по охране окружающей среды администрации Люберец Иван Тарасов.
Площадь водоема превышает пять гектаров, и для расчистки такой территории задействована не только специализированная техника, но и слаженная работа целой бригады.
Ранее в Люберцах уже расчистили малые пруды и участки рек Македонки, Пехорки и Кобылинки— именно она берет начало из озера Токаревское. Работа по приведению в порядок водных объектов округа продолжается.