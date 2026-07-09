Расчистку Токаревского озера начали в Люберцах

Расчистка озера Токаревское проходит в рамках губернаторской программы «Сто прудов и озер». По всему Подмосковью приводят в порядок водоемы, которые долгое время оставались без должного внимания.

Озеро на протяжении многих лет накапливало большой объем загрязнений: затонувшие деревья, строительный и бытовой мусор, старые автомобильные покрышки. А теперь здесь заканчивается масштабная санитарная расчистка акватории — уже шестой день на водоеме работает специальная техника, способная поднимать со дна то, что десятилетиями оставалось незамеченным.

«Уже извлечено около 80 кубических метров отходов, в том числе более 20 покрышек, более 200 затонувших деревьев и пней», — рассказал начальник Управления по охране окружающей среды администрации Люберец Иван Тарасов.