Расчистку дворов после мощного снегопада продолжили в Истре

Сильный снегопад обрушился на Подмосковье 27 января. Незамедлительно на улицы вышли спецтехника и дворники. Работы продолжаются до сих пор — сегодня особое внимание уделили чистоте дворов.

В Чеховском переулке в Истре с самого утра идут работы. При помощи тракторов и лопат дворники обеспечивают жителям возможность комфортно передвигаться. Снег собирают, а затем вывозят за пределы города.

«Сегодня у нас комплексная уборка двора. Это расчистка входных групп, пешеходных зон, тротуаров, проезжей части, парковочных мест с вывозом снега. Работа идет полным ходом», — сказала мастер участка Людмила Синягина.

Всего после прошедшей метели на улицы Подмосковья вышли более 30 тысяч специалистов. Они круглосуточно обеспечивают безопасный проезд на дорогах и передвижение на тротуарах. Работы идут во всех округах региона.