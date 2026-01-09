Расчисткой дорог в Раменском занимаются 200 дворников и спецтехника

Порядка 200 человек и 46 единиц техники направили на расчистку улиц в Раменском городском округе. Коммунальные и дорожные подразделения делают все возможное, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Специалисты расчищают пешеходные дорожки, входные группы и подходы к контейнерным площадке. Они также уделяют внимание противоледной обработке — посыпают поверхность пескосоляной смесью.

Мощные снегопады принес в Московскую область циклон «Френсис». Профильные службы из-за непогоды перевели на круглосуточный режим работы.

Синоптики предупредили местных жителей, что высота снежного покрова может подняться до полуметра. Несмотря на метель, в Подмосковье продолжает в прежнем режиме работать общественный транспорт.