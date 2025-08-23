Расчистка Верхнего пруда началась в Дзержинском городского округа Люберцы

В городе Дзержинский городского округа Люберцы стартовала санитарная расчистка Верхнего пруда. После завершения работ водоем станет еще более доступным для отдыха и рыбалки.

Исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина отметила, что во время расчистки специалисты подрядной организации произведут окос травы и кустарников. С помощью экскаватора-амфибии со дна озера извлекут топляк, тину, бытовой мусор, накопившийся за длительное время.

После завершения расчистки в пруд будет запущена водоросль хлорелла, которая поможет биологически очистить водоем, устранить неприятные запахи, улучшить цвет воды.

Завершить расчистку водоема планируется в течение двух недель. Затем, по просьбе жителей, в пруд запустят несколько видов рыб.