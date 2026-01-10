Расчистка дорог от снега в Балашихе будет круглосуточной

В связи со снегопадом в округе задействованы 16 комбинированных дорожных машин и 52 единицы техники на основных дорогах и магистралях. Еще 16 машин распределяют по дорогам пескосоляную смесь. Для уборки снега на придомовых территориях и в общественных местах используются 20 экскаваторов-погрузчиков, 18 мини-погрузчиков, 25 самосвалов и восемь фронтальных погрузчиков. Они продолжают наносить противогололедные реагенты.

90 дорожных рабочих и более 1000 дворников привлечены к работе. Администрация Балашихи рекомендует жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Так коммунальные службы смогут быстрее выполнить свою работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после того, как снегопад ослабнет, темпы работы возрастут. Сейчас на расчистку дорог в Подмосковье вышло более 10,1 тысячи единиц техники.