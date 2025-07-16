Расчетный центр Подмосковья запустил предварительную запись в офисы в 10 округах

На сайте МосОблЕИРЦ открылась предварительная запись в клиентские офисы. Выбор удобной даты и времени доступен в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Дистанционно записаться на прием и получить приоритетное обслуживание могут жители Бронниц, Жуковского, Люберец, Мытищ, Одинцова, Раменского, Реутова, Химок, Щелкова и Фрязина.

Опция доступна и хозяевам частных домов, которые обращаются в центр по вопросам электроснабжения.

Для оформления заявки нужно перейти на официальный сайт и нажать на кнопку «Предварительная запись», а также выбрать город, офис, дату, время и тему обращения. После чего на электронную почту поступит письмо с PIN-кодом. Уже в офисе будет необходимо ввести его в терминале и получить талон. Обслуживание проведет первый освободившийся менеджер.

В пресс-службе предупредили, что после получения квитанций и в период передачи показаний, а также в выходные в офисах могут возникать очереди.