Расчетный центр Подмосковья запустил интерактивную карту с загруженностью офисов

На сайте МосОблЕИРЦ начала работать интерактивная карта, которая в режиме онлайн отслеживает загруженность каждого клиентского офиса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На ней расчетные центры обозначаются цветными точками:

зеленой — до 15 минут ожидания приема;

красной — свыше 15 минут.

Для того чтобы увидеть адрес, режим работы и время ожидания в офисе, нужно навести курсор. Если точка красная, то лучше записаться на прием заранее.

Под картой отображается прогноз загруженности по дням и часам. Число посетителей увеличивается после получения квитанций, в даты приема показаний, а также после праздников и выходных. В последнюю неделю месяца, вечером и по субботам очередей в офисах нет.