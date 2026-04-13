Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок оплаты долговых квитанций

В апреле жители Подмосковья, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более двух месяцев, превышающую 20 тысяч рублей, получат извещения оранжевого цвета. Единый расчетный центр региона отметил, что они напоминают о необходимости перечислить средства.

Также извещения призваны предостеречь от возможных негативных последствий: начисления пеней, приостановки предоставления коммунальных услуг или обращения в суд.

Если на момент получения извещения задолженность уже полностью погашена, можно не реагировать на уведомление.

В документах указаны контактные телефоны, по которым специалисты расчетного центра помогут разобраться в конкретной ситуации и предложат оптимальные варианты погашения долга.

Сумма в долговой квитанции может отличаться от указанной в текущем платежном документе. Это связано с тем, что квитанции формируют отдельно по услугам тех поставщиков, которые уполномочили центр работать с задолженностью.

Погасить долг по такой квитанции можно по штрих-коду, размещенному на бланке, или по номеру лицевого счета.

Чтобы полностью закрыть и текущие начисления, и накопленный долг, достаточно оплатить квитанцию за март по строке «Итого к оплате».

Перечислить средства без комиссии можно при помощи системы быстрых платежей в личном кабинете на официальном сайте или через кнопку моментальной оплаты, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также в клиентских офисах центра.

Оплата доступна банковскими картами и с помощью SberPay через сервисы МосОблЕИРЦ, в отделениях и приложениях банков, а также через терминалы.