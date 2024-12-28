Расчетный центр Подмосковья провел новогодний марафон добра в 9 округах

Единый расчетный центр Подмосковья завершил новогодний «Марафон добра». В его рамках сотрудники МосОблЕИРЦ посетили девять округов и поздравили с праздником воспитанников социально-реабилитационных и семейных центров.

Для ребят подготовили сказки, танцевальные номера, а также подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Например, в Электростали дети открыли ларец желаний, в Коломне в гости к ребятам пришли восточные мудрецы и волшебники, а в Рузу вместе с подарками Дед Мороз из МосОблЕИРЦ доставил настоящую новогоднюю ель.

Акцию проводят пятый год. Она уже стала доброй традицией. Накануне Нового года сотрудники готовят костюмы, сценарии поздравлений, собирают деньги на подарки и устраивают праздники в детских домах, интернатах и реабилитационных центрах.