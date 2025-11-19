Расчетный центр Подмосковья пригласил жителей на опрос об электронных услугах

Расчетный центр Подмосковья проведет опрос среди жителей об электронных услугах. Его результаты помогут усовершенствовать работу и улучшить дистанционные сервисы для передачи показаний и оплаты ЖКУ.

Жители Подмосковья могут получить доступ к услугам МосОблЕИРЦ через личный кабинет, мобильное приложение, чат-бот или голосовой помощник по телефону 8 499 444 01 00. Сервисы принимают показания счетчиков, оплату и обращения ежедневно с 06:00 до 23:00.

Пользователям предложили ответить на несколько вопросов, где они оценят удобство и пользу дистанционных каналов связи.

Опрос анонимный и занимает несколько минут. Ответы учтут при обновлении сервисов. Пройти его можно по ссылке.