Расчетный центр Подмосковья повысил уровень защиты электронных платежек

Электронная квитанция полностью соответствует бумажной версии, при этом пользоваться ею удобнее: документ всегда доступен в цифровом виде и надежно защищен. После подключения доставки счетов на электронную почту система использует только сведения, уже указанные в личном кабинете.

Дополнительные персональные данные не запрашивают и не передают сторонним организациям.

Всю информацию направляют по защищенным каналам с использованием современных методов шифрования, а серверы, на которых хранятся данные, находятся на территории России.

Адрес электронной почты привязывают к лицевому счету, его может изменить только сам пользователь. Кроме того, база данных ежедневно резервируется, что позволяет восстановить информацию даже в случае технических сбоев или чрезвычайных ситуаций.

Еще одно преимущество электронного формата заключается в том, что все платежные документы сохраняются в личном кабинете и остаются доступными за любой период, в отличие от бумажных квитанций, которые можно потерять.

Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 06:00 до 23:00.