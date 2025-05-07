Расчетный центр Подмосковья подвел итоги конкурса детских рисунков ко Дню Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы Единый расчетный центр Подмосковья подвел итоги конкурса детских рисунков, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В творческом состязании приняли участие десятки юных художников в возрасте от шести до 18 лет.

Дети изображали ветеранов и молодых солдат, медсестер в полевых госпиталях, памятные мемориалы и трогательные моменты встреч победителей.

«Рисунок ко Дню Победы стал прекрасным поводом поговорить с сыном о нашей истории. <…> Думаю, это очень важно — передать детям благодарную память и стремление к миру», — рассказала мама одного из участников конкурса Ирина Котова.

Жюри определило девять победителей в трех возрастных категориях. Среди самых младших участников лучшей признана работа Анастасии Кочетковой. В средней возрастной группе первое место заняла Милана Воронова, а в старшей — Алиса Бицуля.

Особым вниманием были отмечены трогательные работы Валерии Чернышовой, Элиссы Гасановой и Софьи Гришковой, которые получили приз зрительских симпатий.

«Конкурс „Открытка мира“ показал, что память жива, что наши дети знают о том, что произошло 80 лет назад. В рисунках ребятам удалось передать преклонение перед мужеством и подвигом народа во Второй мировой войне», — отметила генеральный директор Единого расчетного центра Московской области Светлана Архипова.

Лучшие работы украсят майские платежные документы, которые получат жители региона. Все победители получат памятные подарки и дипломы.