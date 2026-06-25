Расчетный центр Подмосковья отметил 13-летие со дня открытия

Расчетный центр Подмосковья отметил 13-летие. Первый клиентский офис компании открылся в 2013 году в Дзержинском.

Сейчас в Подмосковье функционируют более 100 современных клиентских офисов расчетного центра. Там установлены терминалы для оплаты и передачи показаний, работает электронная очередь и Wi-Fi.

В Люберцах открыт первый цифровой офис, где посетителей обслуживают многофункциональные терминалы и видеоконсультанты.

Представительства МосОблЕИРЦ работают в 30 районных МФЦ.

«МосОблЕИРЦ помог навести порядок в системе коммунальных расчетов Подмосковья. Правомерность начислений проходит проверку, оплаты жителей гарантированно и в срок попадают на счета поставщиков», — отметили в компании.

Каждый месяц платежные документы получают 4,5 миллиона жителей Подмосковья. А личный кабинет используют 2,5 миллиона потребителей.