Расчетный центр Подмосковья открыл прием еще в 32 офисах МФЦ

Жителям Подмосковья стало еще проще решать вопросы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Специалисты Единого расчетного центра начали принимать посетителей в 23 офисах «Мои документы», а еще в девяти МФЦ получить консультацию теперь можно с помощью видеоинфоматов.

Очный прием сотрудников расчетного центра уже организовали в МФЦ в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Красногорске, Кашире, Люберцах, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Пушкино, Солнечногорске и Щелкове.

Жители могут получить разъяснения по начислениям, зарегистрироваться в личном кабинете, передать показания приборов учета, оплатить счета, оформить необходимые справки и воспользоваться другими услугами.

Кроме того, в МФЦ Домодедова, Звездного городка, Яхромы, Черноголовки, Щелкова, а также поселков Запрудня, Путилково, Селятино и Тучково начали работать видеоинфоматы.

Через терминалы можно связаться со специалистом, получить консультацию, внести изменения в лицевой счет, оформить обращение, отправить отсканированные документы, а также распечатать квитанции и справки без синей печати. Сервис практически полностью заменяет посещение клиентского офиса.

Узнать адрес ближайшего пункта обслуживания, его режим работы, формат приема и текущую загруженность можно на сайте в разделе «Офисы». Кроме того, необходимую информацию жители могут получить через онлайн-чат или по телефону контактного центра +7 (499) 444-01-00.