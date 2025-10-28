Расчетный центр Подмосковья напомнил способы проверки долгов при покупке жилья

К приобретению собственного жилья люди стремятся годами, однако эта радость способна обернуться неприятным сюрпризом в виде чужих долгов. В Едином расчетном центре Подмосковья объяснили, какие обязательства переходят к новому владельцу, а за что будут отвечать прежние жильцы.

Согласно действующему законодательству, покупатель квартиры не обязан гасить накопленные прежними хозяевами долги за коммунальные услуги. Ответственность за регулярные платежи возникает лишь с того дня, когда собственник официально вступил в права или подписал договор найма.

Однако из этого правила существуют два исключения.

Первое касается взносов на капитальный ремонт. В отличие от коммунальных платежей, эти начисления привязаны непосредственно к самому объекту недвижимости, а не к личности владельца. Поэтому все неисполненные финансовые обязательства автоматически переходят к тому, кто приобрел жилье.

Второе исключение связано с наследованием. В ситуации, когда человек вступает в права, он принимает на себя и все долги.

Чтобы обезопасить себя от нежелательных финансовых претензий при заключении сделки, будущим владельцам рекомендуют заранее попросить у продавцов полный пакет документов, которые могли бы подтвердить отсутствие просроченных платежей.

В перечень входят справка о начислениях и оплате по лицевому счету и справка об отсутствии задолженности по оплате электроэнергии. Бумаги может заказать собственник или зарегистрированный в квартире человек. Их выдают в офисах расчетного центра при наличии паспорта или через личный кабинет на официальном портале.

Для тех, кто становится владельцем жилья в результате наследования, процедура проверки выглядит аналогично.

Что касается переоформления лицевого счета на нового собственника, то это можно сделать одним из двух способов.

Первый — личное обращение в офис центра с соответствующим заявлением и пакетом документов, куда входят паспорт, выписка из ЕГРН, домовой книги, а также договор.

Второй способ — воспользоваться формой через личный кабинет на сайте.