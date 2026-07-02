Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможностях мобильного приложения

Жители Московской области могут решать большинство вопросов, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, не выходя из дома. Для этого работает цифровая платформа «МосОблЕИРЦ Онлайн», объединяющая личный кабинет и мобильное приложение.

Сервис позволяет дистанционно контролировать начисления, оплачивать счета, получать необходимые документы и пользоваться другими услугами в удобное время. Доступ к системе открыт ежедневно с 6:00 до 23:00.

Через личный кабинет пользователи могут быстро оплачивать коммунальные услуги, отслеживать историю платежей и начислений, а также знакомиться с детализацией расчетов, включая применяемые правила и формулы. При необходимости можно получить консультацию специалистов Единого расчетного центра Подмосковья по видеосвязи.

Одной из возможностей сервиса является переход на электронные платежные документы. После оформления подписки квитанции будут поступать в цифровом формате сразу после формирования, а все счета сохранятся в архиве приложения, где к ним можно обратиться в любой момент.

Платформа также предназначена для передачи показаний индивидуальных приборов учета воды, электричества и тепла. Достаточно внести актуальные данные в личном кабинете, после чего система обработает информацию. Кроме того, сервис заранее напоминает владельцам жилья о приближении срока поверки счетчиков, помогая избежать просрочек.

Большинство вопросов, связанных с изменением данных по лицевому счету, также можно решить дистанционно. При смене собственника квартиры, переезде или изменении персональных сведений, например фамилии, нет необходимости лично обращаться в расчетный центр.

Через «МосОблЕИРЦ Онлайн» пользователи могут заказать различные справки и выписки, получить их в электронном виде, а при возникновении вопросов направить обращение в службу поддержки непосредственно из личного кабинета. Специалисты рассмотрят запрос и предоставят необходимую консультацию. К

Продолжает работать и контактный центр – ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону +7 (499) 444-01-00.