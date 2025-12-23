Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности получить скидку на оплату ЖКУ

У жителей Московской области появилась возможность заранее оплатить коммунальные услуги перед праздниками. Декабрьские квитанции уже сформированы.

Если клиент привык вносить плату позже, он может сделать это в январе.

В случае, если житель не передавал показания счетчиков, начисления за декабрь произведут по среднему потреблению или нормативу.

После того, как поступят актуальные данные в январе, платеж автоматически пересчитают по реальному расходу. Также важно помнить, что платежи за ноябрь, которые были совершены после 10 декабря, могут не успеть попасть в расчет за декабрь и отобразятся только в январском счете.

В такой ситуации для оплаты декабрьской квитанции следует изменить сумму «Итого к оплате», вычтя из нее уже внесенную.

Для жителей Дубны, Клина, Мытищ, Подольска и Щелкова сроки доставки бумажных счетов останутся прежними.

Оплатить счета можно удобным способом: в личном кабинете на сайте, через специальную кнопку моментальной оплаты, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по электронной квитанции, а также в клиентских офисах, банковских отделениях или через онлайн-сервисы банков.

К праздникам расчетный центр подготовил для клиентов бонусы. При оплате через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» до 25 декабря можно выиграть 3 999 рублей.

Кроме того, за первые платежи через систему быстрых платежей действует возврат 3% от суммы.

Подробности об акциях доступны на официальном портале.