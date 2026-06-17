Расчетный центр Подмосковья напомнил о видеоконсультациях со специалистом

Жители Подмосковья могут воспользоваться веб-консультантом расчетного центра. Видеовизиты уже совершили более 300 человек.

Видеоприем доступен каждому клиенту МосОблЕИРЦ без личного визита в офис. Сервис работает в личном кабинете по всему Подмосковью после тестирования в 11 округах.

«Обслуживание ведет не робот, а специалист расчетного центра, и это очень комфортно. Можно не торопиться, переспросить, если непонятно, задать дополнительные вопросы. Веб-консультации — это полноценное, живое и профессиональное обслуживания, но без траты времени на дорогу и ожидания приема», — отметили в ведомстве.

Для консультации можно выбрать удобное время и день. Для этого нужно перейти в «Веб-консультант» — «Записаться». После подтверждения на электронную почту придет письмо со ссылкой на подключение к видеозвонку.