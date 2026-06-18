Расчетный центр Подмосковья напомнил о важности проверки счетчиков воды

Расчетный центр Подмосковья напомнил о важности своевременной проверки счетчиков воды. Если срок процедуры истекает, лучше вызвать мастера заранее.

Проверить срок межпроверочного интервала можно в паспорте счетчика, в платежном документы, а также в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для заказа следует обратиться в МосОблЕИЦ, управляющую компанию или стороннюю организацию, у которой есть аттестат аккредитации и сертифицированное оборудование.

Мастер подключит проверочную станцию, включит воду, а затем сравнит показания счетчика и своего устройства. При погрешности до 5% прибор считается исправным.

«Как правило, счетчики служат долго и успешно проходят три-четыре поверки. Замена требуется, если счетчик не показывает результаты измерений, имеет механические повреждения или работает с превышением допустимой погрешности», — пояснили в ведомстве.

После процедуры мастер выдает акт выполнения проверки, приходный кассовый ордер и вносит данные в реестр ФГИС «Аршин». Документ нужно предоставить управляющей компании или расчетному центру.