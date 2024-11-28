Расчетный центр Подмосковья напомнил о проверке долгов при покупке квартиры

МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области, как проверить наличие долгов при покупке или наследовании жилья. Обычно новый собственник не несет ответственности за коммунальные долги прежних владельцев. По статье 153 Жилищного кодекса России обязанность оплаты ЖКУ возникает с момента вступления в права собственности или заключения договора найма.

При этом, есть и исключения: взносы на капитальный ремонт привязаны к объекту, а не к владельцам, поэтому задолженность прежних хозяев переходит к новому собственнику. Также долги за ЖКУ переходят к наследникам вместе с правами на имущество.

Перед покупкой недвижимости необходимо запросить у продавца документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по коммунальным услугам и взносам на капремонт. Это может быть справка о начислениях и оплате по лицевому счету или документ, подтверждающий отсутствие долгов за электроэнергию. Оформить такие справки могут собственники или зарегистрированные жильцы, обратившись с паспортом в клиентский офис МосОблЕИРЦ либо через личный кабинет.

После оформления прав собственности следует переоформить лицевой счет на нового владельца. Для этого нужно подать заявление в офис МосОблЕИРЦ и предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, домовую книгу, договор купли-продажи, найма или дарения.