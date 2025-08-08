Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за июль

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям региона о необходимости оплатить коммунальные счета за июль. Организация предлагает удобные и безопасные способы перечисления средств.

Особое внимание центр уделяет защите от мошенников — для надежности рекомендуется использовать только официальные сервисы: личный кабинет на сайте мособлеирц.рф и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Платформы позволяют получать электронные квитанции раньше бумажных версий и оплачивать услуги без комиссии через систему быстрых платежей.

В июльских платежных документах применены ранее утвержденные новые тарифы.

Подробную информацию о стоимости каждой услуги можно найти в столбце «Тарифы» квитанции МосОблЕИРЦ. Для понимания принципов формирования стоимости и методик расчета полезным ресурсом станет портал «Твой Домовой», где в разделе «Платежный документ» размещены все необходимые пояснения.

Для детального анализа начислений жители могут воспользоваться разделом «Умная платежка» в личном кабинете.

Вопросы, связанные с оплатой, можно решить дистанционно — во вкладке «Направить обращение» в личном кабинете можно прикрепить все необходимые заявления, фотографии или документы.

Срок оплаты коммунальных услуг в большинстве муниципалитетов Подмосковья до 10 августа (точная дата указана в верхней части квитанции).

Рассчитаться можно в клиентских офисах центра, банковских кассах и терминалах, а также через онлайн-сервисы.