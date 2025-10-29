Рапиристка из Краснознаменска выиграла серебро на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин прошли 26 октября в Новогорске на базе Центра фехтования Ильгара Мамедова. Спортсменка из Краснознаменска Стефания Часовникова заняла второе место.

Она занимается в училище олимпийского резерва № 1. В финале она одержала победу над олимпийской чемпионкой Аделиной Загидуллиной из Башкортостана. В поединке за золото Стефания Часовникова уступила сопернице Марте Мартьяновой.

Ранее представительница Краснознаменска победила на всероссийских соревнованиях среди юниорок.

Состязания по фехтованию на рапирах в Новогорске провели в рамках федеральной программы «Спорт России».