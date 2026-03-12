Раменское готовится отметить столетие: начался монтаж праздничных декораций

В городе Раменское начался масштабный монтаж праздничных декораций в честь предстоящего столетия. Арт-объекты разместили на площади Победы и площади Молодежи, а также вдоль главных городских магистралей развесили флаги с надписью «100 лет».

Дизайн-концепцию разработали с привлечением искусственного интеллекта, после чего ее доработали профессиональные дизайнеры. Ключевым цветовым решением стал голубой оттенок, который гармонично перекликается с небом и водной гладью местного озера.

Жители Раменского с воодушевлением встречают преображение города. Они делают фотографии на фоне декораций, обсуждают историю города и делятся впечатлениями. Завершить монтаж планируют к субботе, чтобы 15 марта, в день рождения города, жители и гости увидели Раменское во всей красе.

Особенный интерес вызвал визит знаменитого гуся Валеры — местной звезды социальных сетей. Вместе с хозяином Александром он «проинспектировал» ход работ. Компания отметила, что оформление выглядит отлично, но не помешало бы добавить больше цветовых акцентов. Однако яркость арт-объектам придаст подсветка, которую рабочие подключают прямо сейчас.

Праздничное оформление останется в городе надолго — до сентября 2026 года. Это позволит жителям и гостям Раменского еще долгое время наслаждаться юбилейной атмосферой и чувствовать связь с важной вехой в истории города.