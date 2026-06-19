Раменский молодежный центр организовал трудовые бригады для подростков

Трудовые лагеря организовывают каждый год. В них принимают участие юноши и девушки от 14 до 17 лет. Ребята активно делают самостоятельный выбор в пользу разного вида занятий, а не отдыха.

Ежедневно с девяти утра до обеда подростки вовлечены в общественно-полезные дела и получают выплаты. Для них это возможность не только внести свой вклад в улучшение города, но и получить азы финансовой грамотности. С каждым подростком заключают трудовой договор. Для юных рабочих открывают банковские карты, на которые поступают заработанные средства.

Проект пользуется большой популярностью, лимит вакансий закрывается за пару дней после начала регистрации заявок. Этим летом на благо города трудятся 90 участников.