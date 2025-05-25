Раменская прокуратура взяла под контроль пожар в 2 ангарах в деревне Рыболово

Фото: Прокуратура

О пожаре на территории бывших совхозных гаражей сообщили сегодня около 12 часов. Там загорелись два ангара, где перерабатывали вторсырье. Дело взяла под контроль Раменская прокуратура, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Ведомство установит обстоятельства произошедшего, а также проследит за ходом и результатами процессуальной проверки.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за использования открытого огня.

Точные причины установит пожарно-техническая экспертиза.

Ранее люберецкая прокуратура выясняла обстоятельства возгорания на продуктовом складе в округе Котельники.

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