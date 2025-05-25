Сегодня 16:45 Раменская прокуратура взяла под контроль пожар в 2 ангарах в деревне Рыболово Фото: Прокуратура
О пожаре на территории бывших совхозных гаражей сообщили сегодня около 12 часов. Там загорелись два ангара, где перерабатывали вторсырье. Дело взяла под контроль Раменская прокуратура, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Ведомство установит обстоятельства произошедшего, а также проследит за ходом и результатами процессуальной проверки.
По предварительным данным, возгорание возникло из-за использования открытого огня.
Точные причины установит пожарно-техническая экспертиза.
Ранее люберецкая прокуратура выясняла обстоятельства возгорания на
продуктовом складе в округе Котельники.
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