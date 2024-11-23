Ракетостроительное предприятие в Химках отметило 71 год со дня основания

Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика Петра Грушина отметило юбилей. Предприятию в этом году исполнился 71 год.

Бюро по разработке зенитных управляемых ракет ОКБ-2 стало первым в стране. Постановлением Совета Министров его основали 20 ноября 1953 года. У истоков создания предприятия стоял советский ученый Петр Грушин.

История предприятия началась с разработки ракеты 1Д для зенитного комплекса С-75. В дальнейшем он получил название «Система-75», его применяли для защиты административно-политических и промышленных объектов, войсковых частей.

Сегодня «Факел» — важнейшее звено вооружения противовоздушной обороны России. Свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций разработали в конструкторском бюро за эти годы. Предприятие по-прежнему остается лидером отрасли, обладает уникальным интеллектуально-технологическим уровнем компетенций в конструировании ракет.

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