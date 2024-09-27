Спортсмены из Мытищ победили на международном турнире на Байконуре

На космодроме Байконур прошли международные соревнования по ракетомоделированию. Свое мастерство продемонстрировали 120 спортсменов из разных стран.

Участники из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и других стран соревновались в умении проектировать модели разных классов космических ракет. На «Кубок космодрома Байконур» приехали и воспитанники детско-юношеского центра «Галактика», которые занимаются в Мытищах под руководством Ольги и Игоря Ибрагимовых. Спортсмены представляли на состязаниях Московскую область.

Участники команды Андрей и Екатерина Герливановы, Федор Пучнин, Даниэль Алеид, Юнна Петрова и Илья Лозанский представили на суд жюри лучшие работы, которые помогли им завоевать первое место в общем командном зачете.

Помимо этого, ребята забрали и другие награды в индивидуальных первенствах. По словам спортсменов, соревнования на Байконуре помогли им встретить единомышленников и получить бесценный опыт.

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