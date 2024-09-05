Ракетомоделисты из Мытищ заняли третье место на соревнованиях в Белоруссии

Воспитанники центра «Галактика» городского округа Мытищи приняли участие в фестивале в Витебске и завоевали третье место. Мероприятие объединило около 50 спортсменов со всей России.

Ребята из объединения «Ракетомоделирование», которые занимаются в детско-юношеском центре «Галактика» стали участниками фестиваля в Витебске. Кубок имени Градовича по ракетомодельному спорту прошел на аэродроме «Куковячино». На соревнованиях собрались порядка 50-ти спортсменов из России, Узбекистана и Беларуси.

Спортсмены из Мытищ под руководством Игоря и Ольги Ибрагимовых завоевали большое количество наград. Федор Пучнин взял золото и три серебряных медали. Даниэль Алеид получил два серебра. Екатерина Герливанова удостоилась серебра и бронзы. Тренеры также не остались без наград: Игорь Ибрагимов стал обладателем серебра и бронзы, а Ольга Ибрагимова — двух золотых медалей, серебряной и бронзовой.

Итогом соревнований стало третье место команды из «Галактики» в общем командном зачете.

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