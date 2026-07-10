Ракетную опасность объявили на территории Подмосковья

На территории Московской области объявили ракетную опасность. Об этом заявила система РСЧС Подмосковья в мессенджере «Макс» .

«Ракетная опасность объявлена на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Местных жителей призвали не выходить из домов и не приближаться к окнам. Тем, кто находится на улице — перейти в укрытие. Также в РСЧС предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернтом.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали над Россией 376 украинских беспилотников. БПЛА сбили над 10 областями, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.