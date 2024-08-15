Ракетное предприятие из Реутова представило округ на форуме «Армия-2024»

Градообразующее предприятие Реутова «НПО машиностроения», входящее в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», принимает активное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». На экспозиции представлены макеты инновационной техники, которая сегодня находится на вооружении России.

Выставку посетил глава Реутова Филипп Науменко, который отметил значимость представленных технологий.

«Особенно впечатлил передвижной береговой ракетный комплекс „Бастион“. Он предназначен для поражения надводных и береговых целей в условиях организованного огневого и радиоэлектронного противодействия противника», — сообщил глава округа.

Также Филипп Науменко выразил интерес к российско-индийскому проекту «BrahMos Aerospace», на стенде которого он узнал о возможностях крылатых ракет «BrahMos» и перспективах развития этого совместного проекта.

Отметим, что участие «НПО машиностроения» в форуме подчеркивает важность развития оборонной промышленности и укрепления международных связей в области высоких технологий.

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