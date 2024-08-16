Ракета «Союз-2.1а» с двигателями из Химок стартовала с космодрома Байконур

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Двигатели, которые разработали в научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки совместно с предприятиями ракетного двигателестроения, гарантировали благополучный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым «Прогресс МС-28». Космический корабль стартовал с площадки № 31 космодрома Байконур.

Корабль доставит более двух с половиной тысяч килограммов груза на Международную космическую станцию.

Специальную аппаратуру, медикаменты, воду и продукты питания, а также необходимое топливо встретят на орбите.

Двигатели РД-107А и РД-108А разработки научно-производственного объединения «Энергомаш» стали частью первых двух ступеней ракеты-носителя семейства «Союз-2.1а».

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