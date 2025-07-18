Районный дом культуры в Ногинске вошел в новый пилотный проект «Умный ДК»

В рамках программы в РДК внедряется единый стиль, который будет применяться для оформления указателей, табличек и афиш. Также активно развиваются новые цифровые сервисы, что включает в себя обновление навигации для удобства посетителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что подобный подход позволяет максимально эффективно использовать пространство домов культуры. Пользователи смогут выбирать удобное время для занятий, бронируя музыкальные студии, сцены и другие помещения через онлайн-сервис. Кроме того, проект подразумевает создание комфортной инфраструктуры: велопарковки, места для зарядки устройств и доступ к интернету. В целях безопасности устанавливаются камеры с искусственным интеллектом, которые сейчас монтируют в учреждениях.

В РДК также функционирует кафе, предоставляется бесплатный Wi-Fi и предусмотрены точки для зарядки гаджетов. В будущем планируется распространение этого формата на все районы Подмосковья, чтобы поддержать творческих людей и расширить их возможности. Камеры уже установлены в шести домах культуры, и до конца октября они появятся во всех 50.