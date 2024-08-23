Школьники из Мытищ стали призерами международной выставки миниатюр

Воспитанников Центра культуры и досуга «Марфино» из Мытищ наградили на XVII Международной выставке искусств. Ребята своими руками изготовили миниатюрные модели боевой и гражданской техники.

Международная выставка-конкурс стендовых моделей и росписи миниатюр прошла прошла в Ступинском историко-краеведческом музее. Около 200 авторов из России, Беларуси, Испании, Латвии и Китая приняли участие в мероприятии.

Выставка стала одной из крупнейших в стране: зрителям представили более 900 работ от 200 авторов. Школьники из Мытищ приняли участие в этой выставке, изготовив своими руками модели боевой и гражданской техники. Воспитанников студии «База-М» отметили дипломами.

Организаторы выставки провели для гостей лекции-демонстрации, соревнования по запуску миниатюрных планеров и тематическую ярмарку, где все желающие могли приобрести уникальные сувениры и специальную литературу.

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