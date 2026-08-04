Работы по замене коллектора в Мытищах завершат до середины октября

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел выездную проверку территории на улице 1-й Крестьянской, где ведутся работы по замене канализационного коллектора. По итогам осмотра подрядчику поручили в кратчайшие сроки устранить замечания и привести участок в порядок.

Проверка состоялась 3 августа у здания школы № 10. В ней приняли участие специалисты профильных подразделений администрации, представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, заказчик, подрядная организация, а также жители и сотрудники образовательного учреждения.

Сейчас на участке выполняется замена канализационного коллектора: специалисты прокладывают два новых трубопровода системы водоотведения. Кроме того, на территории школы ведется строительство водопроводной камеры.

Из-за проведения ремонтных и строительных работ территория временно находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам проверки Александр Хаюров дал поручение оперативно устранить нарушения, восстановить порядок на участке и обеспечить дополнительное ограждение зоны работ.

«В настоящее время на этом участке производится замена изношенного коллектора. Все работы находятся под контролем администрации округа и Министерства по содержанию территорий. В ходе проверки были выявлены замечания по содержанию территории. В ближайшее время подрядчик устранит все недостатки и установит дополнительное ограждение. Завершить основные работы планируется до середины октября. На территории школы восстановление благоустройства должно быть выполнено до 17 августа», — сообщил генеральный директор ООО «ВКС» Арсений Панфилов.

После завершения работ подрядчик должен восстановить благоустройство территории и привести участок в нормативное состояние.