Работы по замене дорожного покрытия начались на улице Чехова в Подольске

В Подольске начались работы по обновлению дорожного покрытия на улице Чехова. В рамках ремонта планируется заменить около четырех тысяч квадратных метров асфальта.

Параллельно продолжаются работы на других улицах города. Так, на улице Физкультурной специалисты устанавливают новые бордюры, а также запланирована замена более 2,6 тысячи квадратных метров асфальта.

На семи ключевых участках дорожной сети уже завершён демонтаж старого покрытия, что позволяет приступить к следующему этапу ремонта.

В целом, в 2025 году в Подольске планируют провести капитальный ремонт дорог на площади свыше 97 тысяч квадратных метров, что станет масштабным шагом в обновлении городской инфраструктуры.