Работы по устранению последствий снегопада провели в Мытищах

Сотрудники управления культуры, молодежной политики и туризма вместе с активистами регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и участниками «Молодой гвардии Единой России» оперативно присоединились к уборке снега в парке Мира в Мытищах. Слаженным коллективом активисты очищали от сугробов детские площадки.

Основной целью мероприятия было как можно быстрее вернуть общественному пространству его привычный вид, чтобы посетители могли с комфортом проводить там время.

Руководитель подразделения медиаразвития и организации мероприятий управления культуры, молодежной политики и туризма Виолетта Бычкова подчеркнула, что совместные усилия администрации, волонтеров и молодежных активистов позволяют эффективно реагировать на нештатные ситуации и поддерживать порядок на важных социальных объектах.

Благодаря усилиям всех участников территория снова стала доступна для жителей и гостей микрорайона, предлагая возможности для активного семейного досуга и комфортного времяпрепровождения.