Работы по улучшению электроснабжения провели в Химках

Мероприятия позволили значительно повысить надежность электроснабжения ключевых городских объектов – отделения Химкинской клинической больницы на Ленинском проспекте и центрального теплового пункта.

«Энергетики заменили электрооборудование в распределительном устройстве подстанции ТП-281. Два новых распределительных шкафа низкого напряжения позволяют удобно подключать кабели и выполнять работы на каждом фидере без отключения всей секции», – отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Модернизация обеспечит более стабильное электроснабжение социально значимых объектов города, а также упростит техническое обслуживание, ускорит процесс оперативных переключений, оптимизирует энергопотребления и существенно снизит вероятности технических сбоев, что особенно важно в преддверии осенне-зимнего периода.