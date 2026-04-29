Работы по уборке снега в Сергиевом Посаде идут в круглосуточном режиме

Ночная смена дорожников в Сергиевом Посаде началась в 20:00 и продолжится до утра, в 05:00 на дороги выйдет дневная смена. В городском округе продолжают устранять последствия обильного снегопада.

Первыми к работе приступили дорожные службы Краснозаводска, а также на территории Богородского, Шеметова, Селкова. В Сергиевом Посаде техника вышла на линию в 22:00, на смене находится дорожный мастер, две КДМ и один погрузчик.

В 23:00 на дороги вышли машины в зоне Пересвет — Скоропусковский — Реммаш. В Хотькове техника начнет работу ближе к утру: одна КДМ и один трактор МТЗ выйдут в 05:00.

Заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог МБУ благоустройства Сергеев Посад Денис Потапов рассказал о работе техники в течение дня и в чем особенность работы дорожников в ночное время.

По его словам, в дневное время расчистили 100% городских улиц, 70% частного сектора и 50% деревень. Потапов заверил, что техника будет работать, пока не закончится снегопад.

«В такую погоду днем в основном это раздвигает мокрый снег с дорог, чтобы убрать колейность. В ночное время, когда есть вероятность заморозков, чтобы не возникла гололедица, обрабатывают солью и противогололедными реагентами», — пояснил замначальника.

Утром 28 апреля на дороги Подмосковья на борьбу с последствиями снегопада вышло около 500 единиц техники.