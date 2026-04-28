Свыше 500 спецмашин вышли на уборку дорог Подмосковья утром 28 апреля

В Московской области ощущаются последствия циклона. Температура опустилась до 0 градусов, идет мокрый снег, а ветер стал порывистым. В некоторых округах сформировался снежный покров до восьми сантиметров, что осложнило дорожную обстановку и потребовало оперативной реакции коммунальных служб.

На фоне ухудшения погоды специалисты перешли в режим повышенной готовности. Уборка муниципальных дорог началась еще до рассвета — с 5:00 на линии вышли более 500 единиц техники.

Спустя час к работе подключились дворники: они расчищают дворы, тротуары и входные группы жилых домов. Всего в ликвидации последствий непогоды задействовали свыше пяти тысяч специалистов.

Основную опасность сейчас представляет гололедица, поэтому работы не прерываются. Параллельно аварийные бригады устраняют последствия сильного ветра и налипания мокрого снега: убирают поваленные деревья и крупные ветви, представляющие угрозу для транспорта и пешеходов.

Как ранее отмечал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, к ухудшению погоды начали готовиться заранее — еще в выходные. По его словам, в регионе зафиксировали более 800 случаев падения деревьев, значительную часть из них уже ликвидировали, а оставшиеся устранят в течение суток. При дальнейшем снижении температуры коммунальные службы готовы приступить к противогололедной обработке дорог и дворов.

Жителям Московской области рекомендуют соблюдать осторожность: по возможности не оставлять автомобили рядом с деревьями и избегать нахождения под ними во время сильного ветра.