Работы по уборке смета с дорог и тротуаров выполнят в Дубне раньше срока

На обочинах дорог в Дубне за зиму скопилось много песка и грязи. Необычно теплая зима предоставила возможность коммунальщикам раньше срока очистить смет с городских улиц.

Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» проводят уборку на дорогах как вручную, так и при помощи спецтехники. Рабочие очистили улицы Большеволжская, Энтузиастов, Ширкова и Макаренко. Отдельные бригады приводят в порядок газоны вдоль дорог.

«Следим за прогнозом погоды. Наши службы всегда готовы выехать на борьбу со снегопадами», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что всего в автопарке предприятия числятся 43 машины спецтехники. Среди них полученные в этом году от правительства Московской области две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, один самосвал, два трактора и 48 ручных роторных снегоуборщиков.