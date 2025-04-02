Работы по уборке дорог провели на пяти улицах в Подольске

В городском округе Подольск для ежедневной уборки дорожной сети и общественных пространств привлекли 130 рабочих и 35 машин спецтехники. В порядок привели пять улиц города и четыре деревни.

Специалисты выполнили уборку на улицах Рощинской, Раевского, Курчатова, Бородинской, Плещеевской. Помимо этого, рабочие привели в порядок дороги и общественные пространства в деревнях Яковлево, Федюково, Потапово, Малое Брянцево.

Сотрудники коммунальных служб очистили пять километров дорог регионального и муниципального значения от смета.

Еще 200 специалистов и 40 машин облагородили в Подольске общественные территории: дворы, парковочные места, тротуары и пешеходные дорожки, проезды к контейнерным зонам.

Заявку на уборку можно оставить, позвонив по номеру горячей линии: 8 (495) 663-99-99 и по телефонам телефонам своих управляющих организаций.