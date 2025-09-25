Работы по созданию модельной библиотеки завершили в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф городского округа Воскресенск завершены работы по созданию модельной библиотеки. Выполнен демонтаж старых покрытий, залито бетонное основание пола, выровнены стены и потолок, полностью смонтирована новая электросеть.

В библиотеке оборудован литературный зал, посвященный творчеству поэтов Инны Гофф и Константина Ваншенкина. Здесь будут проходить заседания литературного объединения «Радуга».

Вторая ключевая тема оформления — химическая. Воскресенск связан с градообразующим предприятием по производству минеральных удобрений. В библиотеке появится интерактивная химическая лаборатория, оснащенная ноутбуками и VR-очками со специальным программным обеспечением. С их помощью можно будет отправиться в виртуальную лабораторию.