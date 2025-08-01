Работы по созданию модельной библиотеки начались в Воскресенске

Открытое комфортное пространство появится в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Современный формат модельной библиотеки сочетает в себе традиционные функции с новыми технологиями и услугами.

В здании уже демонтировали старое покрытие, залилили бетонное основание пола, выровняли стены и потолок, полностью смонтировали электрику. В ближайшее время в соответствии с разработанным дизайн-проектом начнется отделка помещений.

В основу концепции модельной библиотеки в городском округе не случайно положена тема химии. Воскресенск известен как центр химической промышленности, который часто называют «Город химиков». Градообразующим предприятием является основанный в 1929 году Воскресенский химический комбинат, сыгравший значительную роль в развитии города.

В модельной библиотеке также обустроят отдельный литературный зал, посвященный творчеству Инны Гофф и Константина Ваншенкина, имена которых являются частью истории и культурной жизни Воскресенска.