Работы по снову аварийного дома начались в поселке Первомайский в Истре

В поселке Первомайский муниципального округа Истра начали сносить двухэтажный аварийный дом с двадцатью квартирами. Здание возвели еще в 50-х годах прошлого века.

Сейчас на площадке идут демонтажные работы: разбирают как надземные части дома, так и подвал. Весь мусор и отходы отсортируют и вывезут на полигон.

Снос аварийных объектов — часть работы по улучшению архитектурного облика муниципального округа Истра и обеспечению безопасности для его жителей. Так, в прошлом году демонтировали аварийный дом в Дедовске. В планах до конца 2025 года снести еще три объекта, которые признали аварийными. Жильцов также расселят в более комфортные для жизни дома. После завершения работ территорию перепланируют и благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.