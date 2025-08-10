Работы по программе «Светлый город» начались в Дубне

Замена светильников стартовала на улице Володарского в Дубне. Всего в рамках новой программы в округе обновят более 600 таких объектов.

Специалисты смонтируют на улице Володарского 200 новых светодиодных и энергоэффективных светильников. Рядом находится Дубненская больница, взрослая и детская поликлиники, и на нехватку освещения здесь ранее жаловались жители.

Работы проводят по программе «Светлый город». Всего в 2025 году в Дубне должны обновить свыше 600 светильников на 16 улицах. Кроме того, опоры освещения заменят на улицах Жуковского, Правды и Речном переулке.

«В 2025 году мы продолжим работать над тем, чтобы улицы нашего города становились светлее и безопаснее. Специалисты администрации и подрядчика регулярно мониторят ситуацию с освещением улиц. Спасибо и горожанам за оперативную информацию о работе фонарей», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.