Работы по очистке пруда начали в деревне Высоково в Мытищах

Администрация городского округа Мытищи откликнулась на просьбы жителей деревни привести водоем в порядок. После очистки туда планируют запустить рыб.

Пруд заметно преобразится, по итогам проведенных мероприятий — станет чище, глубже и доступнее для отдыха. Работы продлятся до конца сентября. Сейчас на объекте трудится специализированная техника.

«Пруд сильно зарос камышом и другой водной растительностью, местами даже успели появиться деревья и кустарники. Все эти насаждения будут удалены. Помимо очистки, запланировано углубление дна пруда, что позволит улучшить водообмен», — рассказал директор управления экологии округа Алексей Королев.

После завершения очистки водоема будет проведено его дополнительное зарыбление — это процесс заселения водных объектов рыбой для улучшения экологической ситуации, повышения биоразнообразия и увеличения рыбных запасов. Он проводится как в естественных водоемах, так и в искусственных прудах, озерах и водохранилищах.