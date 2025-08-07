Работы по очистке Островецкого озера завершили в Люберцах

Озеро в деревне Островцы городского округа Люберцы очистили по просьбе местных жителей. Специалисты достали со дна водоема топляк, тину и бытовой мусор.

Помимо этого, рабочие очистили береговую линию от сухостоя и покосили траву. По словам главы Люберец Владимира Волкова, местные жители попросили также обустроить пляж.

«Подрядчик завез песок и организовал небольшую зону отдыха. Территорию пруда озеленили: там посадили саженцы деревьев и кустарников», — добавил Владимир Волков.

Напомним, с начала сезона в муниципалитете уже очистили Токаревский и Директорский пруды, а также Баулинский пруд в Островцах. На всех водоемах поставили домики для уток и запустили несколько видов рыб. Помимо этого, специалисты провели санитарную расчистку берегов реки Чернавка. В ближайшее время приведут в порядок и пруд в Дзержинском.