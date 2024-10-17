Работы по очистке Капустинского залива от растительности стартовали в Мытищах

Специалисты администрации городского округа Мытищи и Федеральное агентство водных ресурсов приняли решение провести многоэтапные работы по очистке Капустинского залива Клязьминского водохранилища от лишней водной растительности. Работы проведут за три сезона.
Жители Мытищ пожаловались в администрацию округа на заболачивание Капустинского залива. Восстановление экологической среды водоема проводят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Сейчас наКапустинском заливе Клязьминского водохранилища выкашивают лишнюю водную растительность.
«Наша главная задача — предотвратить заболачивание залива и восстановить обмен воды с водохранилищем», — пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.