Работы по очистке Капустинского залива от растительности стартовали в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Специалисты администрации городского округа Мытищи и Федеральное агентство водных ресурсов приняли решение провести многоэтапные работы по очистке Капустинского залива Клязьминского водохранилища от лишней водной растительности. Работы проведут за три сезона.

Жители Мытищ пожаловались в администрацию округа на заболачивание Капустинского залива. Восстановление экологической среды водоема проводят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Сейчас на Капустинском заливе Клязьминского водохранилища выкашивают лишнюю водную растительность.

«Наша главная задача — предотвратить заболачивание залива и восстановить обмен воды с водохранилищем», — пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

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