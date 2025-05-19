Работы по обустройству тропиночной сети начались в Летнем парке в Люберцах

В Летнем парке поселка Малаховка городского округа Люберцы стартовало благоустройство дорожно-тропиночной сети. Все работы выполнят в четвертом квартале 2025 года.

Благоустройство парка проводят по государственной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Уже проложили инженерные коммуникации, сейчас подрядная организация выполняет устройство тропиночной сети и закладных под опоры освещения», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета также отметил, что по проекту в парке построят новую сцену с амфитеатром, зоны отдыха, установят игровые и спортивные площадки, арт-объекты, обустроят места для выгула собак.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году.