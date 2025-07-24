Работы по обустройству беговых дорожек начались на стадионе «Труд» в Люберцах

Помимо беговых дорожек, на стадионе «Труд» в поселке Малаховка городского округа Люберцы начали обустраивать основание футбольного поля и трибуны. Все работы планируют завершить в сентябре 2025 года.

Напомним, благодаря региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья» месяц назад на объекте стартовала реконструкция.

«В настоящее время специалисты формируют основание под футбольное поле с искусственным покрытием, приступили к обустройству беговых дорожек. После завершения работ на стадионе появятся новые просторные трибуны с крышей, теплые раздевалки с туалетом и душевыми», — рассказал руководитель Дирекции спортивных сооружений муниципалитета Сергей Стрекаловский.

Он также добавил, что перед стадионом сделают парковку для машин, обновят ограждение по всему периметру спортивного объекта и проведут новое освещение. Также планируют сохранить хоккейную коробку. Зимой ее будут заливать льдом, а летом там обустроят площадки для игровых видов спорта.

«После реновации это будет современный кластер, где смогут заниматься физкультурой учащиеся соседних школ, участники проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Активное долголетие“, воспитанники спортивных секций стадиона „Труд“. Также планируем проводить здесь прием нормативов ГТО», — заключил Сергей Стрекаловский.

Отметим, что стадион «Труд» возвели еще в 1976 году. Объект входит в структуру подразделений Муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы. На базе стадиона работают секции по футболу, боксу, шахматам. Помимо этого, там проводят занятия по общей физической подготовке для участников проекта «Активное долголетие».